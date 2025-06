A quattro mesi dalla scelta finale gli sposi a forza raccontano agli esperti com' è andata | felici e contenti o separati?

A quattro mesi dalla grande decisione, gli sposi di "Matrimonio a vista 2025" tornano davanti alle telecamere per svelare come è andata davvero: felici o separati? Questa sera alle 21.30 su Real Time, lo speciale ci immerge nei loro destini, tra emozioni e sorprese inaspettate. Un appuntamento imperdibile che rivela chi ha resistito e chi no, mantenendo vivo il brivido di un vero e proprio regolamento di conti sentimentale. Non mancate!

S tasera su Real Time alle 21.30 va in onda lo speciale E poi di Matrimonio a vista 2025, appuntamento in cui si scopre quali delle tre coppie sono rimaste assieme oppure no dopo la scelta finale. Un resoconto sui loro destini che è anche un regolamento di conti, e che perciò riserva sempre molte sorprese. Il trailer di “The Golden Bachelor” su Real Time X Leggi anche › Ultima puntata di “Matrimonio a prima vista 2025”: per le tre coppie è il momento della scelta Matrimonio a prima vista 2025 E poi: quali coppie stanno ancora assieme dopo la scelta finale di proseguire il matrimonio?. Nella scorsa puntata tutte le coppie hanno confermato il desiderio di proseguire il matrimonio. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - A quattro mesi dalla scelta finale, gli sposi a forza raccontano agli esperti com'è andata: felici e contenti o separati?

Scopri altri approfondimenti

Viale XX Settembre, da Fabry il secondo furto in quattro mesi - Il bar tabaccheria Da Fabry, situato in viale XX Settembre, è stato colpito per la seconda volta da un furto in quattro mesi.

Segui queste discussioni su X

Elon Musk ha lasciato il Doge, a soli quattro mesi dall'incarico, senza tagliare la spesa pubblica. Allo stesso modo, nessun governo italiano è mai riuscito a portare a termine una spending review efficace negli ultimi vent'anni. Per capirne i motivi, bisogna torna Tweet live su X

Imperia: oltre 22 mila multe nei primi quattro mesi del 2025, incassato più di un milione. I parcheggi blu fruttano 762 mila euro https://imperiapost.it/750482/imperia-oltre-22-mila-multe-nei-primi-quattro-mesi-del-2025-incassato-piu-di-un-milione-i-parcheggi-bl Tweet live su X