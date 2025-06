A Prato hanno vinto gli operai del tessile aumenti dopo gli scioperi

A Prato, un vento di cambiamento soffia tra le tessere del settore tessile: gli operai, dopo intensi scioperi, hanno conquistato contratti più equi, con 5 giorni di lavoro a settimana. Questo successo non è solo locale, ma si inserisce in un trend globale di rivendicazione dei diritti dei lavoratori. Un passo importante verso la dignità e il rispetto nel mondo del lavoro, un esempio da seguire per tutti. Chi sarà il prossimo?

Gli operai del distretto tessile di Prato, guidati dal sindacato di base Sudd Cobas, hanno ottenuto i primi contratti da 5 giorni a settimana per 8 ore di lavoro al giorno da parte dei proprietari delle aziende della città, diventate famose negli ultimi anni per le condizioni di sfruttamento che imponevano ai propri dipendenti. Arrivati anche i primi aumenti di stipendio, da 900 a 1.300 euro al mese. Ad aderire ai nuovi contratti sono soprattutto operai di origine pachistana, bengalese e indiana, ma ora i sindacati di base puntano a far breccia anche all’interno della comunità cinese. Cosa hanno ottenuto gli operai a Prato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - A Prato hanno vinto gli operai del tessile, aumenti dopo gli scioperi

