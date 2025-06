A Perugia l' esposizione delle opere degli studenti della V Biennale dei licei artistici

A Perugia, l'arte giovanile esplode con la V Biennale dei Licei Artistici! "ViaggiArte" porta in mostra le opere di talentuosi studenti, trasformando la città in un palcoscenico di creatività. Questo evento non è solo una vetrina per i giovani artisti, ma un riflesso di un trend crescente: l'attenzione verso l'educazione artistica come strumento di crescita personale e sociale. Scopri il futuro dell'arte italiana!

ViaggiArte a Perugia. Il progetto, nato dalla Biennale Nazionale dei Licei Artistici, porta a Perugia le opere degli studenti e delle studentesse che hanno partecipato alla quinta edizione di Viaggiarte, mostra – concorso realizzata dall'Associazione Amici della Biennale dei Licei Artistici.

