A Oleggio torna il Ranabeer Fest

Preparati a vivere due giorni di pura festa a Oleggio! Il 6 e 7 giugno, il centro di aggregazione del Motto Grizza si trasforma nel cuore pulsante dell’allegria con il Ranabeer Fest. Birra artigianale, sapori irresistibili e musica dal vivo ti aspettano: un’occasione da non perdere per divertirsi e condividere momenti speciali con amici e famiglia. Vieni a brindare con noi e lascia che la magia della festa ti coinvolga fino in fondo!

