A Napoli spuntano manifesti per reclutare medici di famiglia | “C’è carenza bisogna invertire la tendenza”

A Napoli, la salute passa anche attraverso i manifesti! La Federazione italiana dei medici di medicina generale lancia una campagna per reclutare nuovi medici di famiglia. In un momento in cui la carenza di professionisti è una vera emergenza, questa iniziativa segna un passo importante per invertire la tendenza. Un appello ai giovani: la medicina di base non è solo una professione, ma una missione per il futuro della comunità!

L'iniziativa è della Federazione italiana dei medici di medicina generale di Napoli che, all'esterno di università e policlinici universitari, ha affisso manifesti 6x3 per incoraggiare i giovani dottori a intraprendere il percorso per diventare medici di famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

