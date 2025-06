a monza la 44esima rievocazione storica

Preparati a essere catapultato indietro nel tempo! Sabato 7 giugno, Monza si trasformerà in un palcoscenico di storia e magia con la 44esima Rievocazione Storica. Un evento unico, dove il fascino dei costumi d'epoca, le melodie suggestive e scenografie incantevoli daranno vita a racconti dimenticati. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza indimenticabile, tra emozioni e bellezze senza tempo!

La forza del racconto. L'eleganza dei costumi d'epoca. Le suggestioni della musica e delle scenografie. E tanta magia. Tutto è pronto a Monza per l'edizione 2025 della Rievocazione storica, l'evento ideato da Ghi Meregalli in programma per sabato 7 giugno e che quest'anno celebrerà il 44esimo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it