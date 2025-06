A Mercogliano la presentazione del cortometraggio Le Note del Cuore

Domani, giovedì 5 giugno, alle 9:30, il Movieplex di Mercogliano ospiterà la presentazione del cortometraggio “Le Note del Cuore”. Un progetto innovativo che unisce scuola e cinema, evidenziando l'importanza delle arti nella formazione dei giovani. In un periodo in cui la creatività è più che mai essenziale, questo cortometraggio rappresenta una celebrazione del talento locale e della passione degli studenti. Non perdere l'occasione di applaudire il futuro del cinema!

Domani, giovedì 5 giugno alle ore 9:30, presso il Movieplex di Mercogliano, sarà presentato ufficialmente il cortometraggio "Le Note del Cuore", frutto di un progetto promosso dall'Istituto Comprensivo di Mercogliano nell'ambito del bando Cinema per la Scuola, sostenuto dal Ministero.

