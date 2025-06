A Lendinuso un' estate di bellezza e aggregazione | al via il Salotto artistico culturale

A Lendinuso, tra mare e suggestioni artistiche, nasce un’estate all’insegna di bellezza e aggregazione con il nuovo "Salotto artistico culturale". Un evento pensato per unire comunità e creatività in un contesto unico, che trasformerà la marina di Torchiarolo in un palcoscenico di emozioni. La conferenza di presentazione di ieri ha svelato i dettagli di questa avventura culturale: ecco cosa ci aspetta in questa stagione ricca di sorprese.