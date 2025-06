A Lecce Pulispiagge con l' alta moda e l' arte in moto per l' ambiente

Il 5 giugno, Lecce si trasforma in un palcoscenico di bellezza e impegno ambientale in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. Con l'alta moda e l'arte come protagoniste, la città salentina guiderà una mobilitazione che coinvolgerà 42 località italiane. Un’occasione imperdibile per unire stile e sostenibilità, dimostrando che prendersi cura del pianeta può essere anche un'affermazione di eleganza e creatività. Unisciti a questo movimento!

Il 5 giugno la città di Lecce sarà la “Capitale” di una gigantesca raccolta di rifiuti in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. Proprio la città salentina darà l’ideale via ad altre 42 diverse località italiane dove studenti e tesserati Fipsas, in stretta collaborazione con il Comando. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - A Lecce Pulispiagge con l'alta moda e l'arte in moto per l'ambiente

Lecce capofila del progetto nazionale "Pulifondali e Pulispiagge"

