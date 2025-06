A Istanbul nessuna mediazione sull’Ucraina | solo la consegna di un memorandum-diktat di Putin

A Istanbul, la tanto attesa mediazione per l'Ucraina si è rivelata un vero e proprio diktat da parte di Putin. La speranza di una pacificazione guidata da Trump, dopo mesi di aspettative, sembra svanire nel nulla. Questo episodio evidenzia come, in un contesto globale instabile, le promesse di risoluzione rapide si scontrino con la dura realtà della geopolitica. Riflessioni necessarie: l'arte della diplomazia richiede pazienza e pragmatismo, non solo parole altisonanti.

Il bilancio della mediazione pacificatrice miracolosa di Donald Trump dopo oltre 4 mesi dall’insediamento e all’indomani del secondo round di Istanbul si sta rivelando miserevole, come facevano purtroppo presagire le previsioni realistiche di chi non si è lasciato suggestionare dalle promesse roboanti e dalle tattiche vessatorie da immobiliarista spregiudicato. Le promesse hanno finito per concretizzarsi in minacce, ricatti e pressioni nei confronti del più debole per Gaza come per Kiev, le finalità diplomatiche rappresentate dagli immobiliaristi di fiducia si sono inestricabilmente confuse con gli interessi affaristici personali e la condiscendenza nei confronti dei criminali di guerra che, con i dovuti distinguo, a Mosca come a Tel Aviv perseguono la guerra in primis per garantirsi continuità di potere e impunità a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it