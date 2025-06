A Giovi torna la Sagra del Catanazzo | tre giorni di gusto e tradizione

a giovi torna la sagra del catanazzo! Tre giorni di gusto autentico e tradizione, pronti a far vivere l’anima di questa affascinante frazione collinare di Salerno. Da venerdì 6 a domenica 8 giugno, l’area vicino alla Chiesa di Santa Maria dei Campi si trasformerà in un tripudio di sapori, musica e folclore. Preparatevi a immergervi in un’esperienza indimenticabile che celebra la cultura locale e il buon cibo, unendo comunità e allegria in un unico grande evento.

Tutto pronto a Giovi, frazione collinare di Salerno, per la 33esima edizione della Sagra del Catanazzo, l'appuntamento che unisce gusto, folclore e identità. Da venerdì 6 a domenica 8 giugno, l'area adiacente alla Chiesa di Santa Maria dei Campi ospiterà stand gastronomici, spettacoli di musica e.

