A Gaza chiusi per oggi i siti di distribuzione degli aiuti Israele attacca il sud della Siria | Colpite armi del regime

In un contesto di crescente tensione in Medio Oriente, oggi a Gaza i siti di distribuzione degli aiuti umanitari sono stati chiusi, mentre Israele ha intensificato le sue operazioni nel sud della Siria colpendo armamenti del regime. Questo scenario evidenzia l’urgenza di una soluzione sostenibile per la pace nella regione. Ciò che colpisce è quanto il conflitto influisca sulla vita quotidiana delle persone, privandole anche delle risorse essenziali.

Ghf, oggi chiusi i siti distribuzione degli aiuti a Gaza

Secondo msn.com: "Le forze israeliane hanno aperto il fuoco con carri armati e droni su migliaia di civili che si erano radunati dall'alba vicino alla rotonda di al-Alam, nella zona di al-Mawasi, a nord-ovest di Rafah ...

Gaza, oggi chiusi i centri di distribuzione degli aiuti della Ghf

Da msn.com: Annunciati lavori per accogliere più persone e preparare percorsi di accesso più sicuri. L’Idf avverte: zone di combattimento ...

A Gaza i centri di distribuzione aiuti Ghf restano chiusi | Martedì altri civili uccisi | Israele risponde agli attacchi dalla Siria

Riporta msn.com: La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 607. La Gaza Humanitarian Foundation ha annunciato che i suoi siti di distribuzione degli a ...