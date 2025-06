A fuoco la facoltà di Agraria dell' Università della Tuscia Evacuata l' area per 200 metri

Un incendio ha colpito la facoltà di Agraria dell'Università della Tuscia, causando l'evacuazione di un'area di 200 metri. La colonna di fumo nero, visibile da lontano, non solo preoccupa gli abitanti, ma mette in luce l'importanza della sicurezza nei luoghi di studio. Questo evento richiama l'attenzione su come le istituzioni debbano affrontare emergenze simili, mantenendo sempre alta la guardia. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti!

AGI - Fiamme all'università della Tuscia, a Viterbo, in particolare nella facoltà di Agraria dove sono stati evacuati gli edifici. La colonna di fumo nero è visibile da tutta la città. Il Comune sui social "invita la popolazione a non avvicinarsi al luogo delle operazioni e di tenere chiuse tutte le finestre nel raggio di un chilometro". Al momento non risultano feriti o ustionati. Sul posto i vigili del fuoco. Come riporta 'Tusciaweb', alcuni testimoni che si sono trovati vicino al rogo hanno riferito di aver sentito anche esplodere delle finestre. La zona è stata circoscritta per ragioni di sicurezza per circa 200 metri. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - A fuoco la facoltà di Agraria dell'Università della Tuscia. Evacuata l'area per 200 metri

Viterbo, a fuoco la facoltà di Agraria: danni gravi. Il Comune: «Chiudete le finestre»

Incendio all'Università della Tuscia. Il rogo è divampato nella facoltà di Agraria, studenti e docenti allontanati dalla sede

Viterbo, incendio all'Università della Tuscia al Riello. Le fiamme hanno fatto crollare il tetto della facoltà di Agraria dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Evacuati studenti e professori. Non si registrano al momento feriti