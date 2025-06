A Frosinone l' acqua come l' oro Oltre 700 euro in più di costi rispetto a città come Milano

A Frosinone, l’acqua costa come l’oro: oltre 700 euro in più rispetto a Milano! Un dato allarmante che mette in luce le disparità nella gestione delle risorse idriche. I cittadini, già alle prese con bollette salate, ora si trovano di fronte a un’emergenza che tocca il diritto fondamentale all’acqua. Questo fenomeno non è isolato; riflette un trend nazionale di crescente insostenibilità e disuguaglianza. È tempo di agire!

Che il prezzo dell'acqua in provincia di Frosinone fosse alle stelle i cittadini già da tempo se ne erano accorti ma ora arriva la conferma, grazie ad un studio di Cittadinanzattiva che nel Capoluogo il costo di questo bene primario che esce dai rubinetti arriva alla stelle. Di fatto si tratta di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - A Frosinone l'acqua come l'oro. Oltre 700 euro in più di costi rispetto a città come Milano

Leggi anche questi approfondimenti

Manca l'acqua, scuole chiuse a Frosinone il 15 maggio: ecco l'elenco - Un’emergenza idrica a Frosinone costringe alla chiusura delle scuole il 15 maggio 2025. L’ordinanza sospende le attività educative e didattiche in vari istituti, inclusi quelli pubblici e paritari, ad eccezione delle strutture dotate di adeguati sistemi di approvvigionamento.

Segui queste discussioni su X

#savethedate: lunedì #26maggio, giornata informativo-divulgativa sul tema delle acque sotterranee del Lazio e sul POA Acquacentro. Possibile seguire i lavori in streaming. Più info e link per la registrazione qui: https://arpalazio.it/news/-/asset_publisher/HGku Tweet live su X

Tre operai morti, a distanza di poche ore, a Vicenza, Napoli e Frosinone. Indagini in corso per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabili. Tre storie diverse, stesso tragico epilogo Emily De Cesare #GR1 Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Frosinone, la polizia riconsegna denaro e oggetti d'oro ad un uomo vittima di truffa

Come scrive ilmessaggero.it: Nella circostanza venivano rinvenuti denaro contante per oltre € 30.000 e numerosi monili in oro. Nei giorni scorsi, nei locali della Sottosezione Autostradale di Frosinone, si procedeva alla ...

Frosinone, tariffa acqua: sì dei sindaci agli aumenti e a investimenti per 62 milioni

Riporta ilmessaggero.it: Acqua, l’assemblea dei sindaci ha deliberato ... rappresentata di 96.126 abitanti), astenuti 5 (in rappresentanza di oltre 18.000 persone). Assenti per i primi cittadini di 31 Comuni.

Acqua, grazie al Pnrr lavori per 33 milioni, Mastrangeli: «La dispersione calerà da 187 a 66 litri al secondo»

Si legge su msn.com: Gli interventi rientrano in un progetto da oltre 33 milioni ... perché dopo 70 anni Frosinone inizia a pensare a una nuova infrastruttura per l’adduzione dell’acqua. La vecchia condotta ...