A Dossobuno torna il Truci Rock Fest

Il Truci Rock Fest è tornato e promette di far vibrare Dossobuono! Dal 6 all'8 giugno, tre serate indimenticabili con 6 band pronte a infiammare il palco. Ma non è solo musica: un torneo di pallavolo e un grande progetto solidale arricchiscono l'evento. In un periodo in cui la comunità ha bisogno di unità e supporto, il festival rappresenta un'opportunità unica per divertirsi e contribuire a cause importanti. Non mancare!