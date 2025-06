A Cortona la mostra Cantare il Medioevo

A Cortona, il 27 giugno, si apre la mostra "Cantare il Medioevo", un viaggio unico tra devozione e identità civica. Per la prima volta, i quattro preziosi laudari della città vengono esposti insieme, offrendo uno sguardo affascinante su come la musica e la spiritualità si intrecciano nella storia. Un'opportunità imperdibile per riscoprire le radici culturali di un'epoca che continua a influenzare la nostra società moderna. Non perdere questa occasione!

Si inaugura a Cortona il 27 giugno la mostra documentaria Cantare il Medioevo. La lauda a Cortona tra devozione e identità civica, che per la prima volta vede riuniti i quattro preziosi laudari cittadini giunti sino a noi. Uno di essi, in particolare, il ms. 91 della Biblioteca del Comune e.

