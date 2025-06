A Complete Unknown | in blu-ray Timothée Chalamet è ancora più convincente nei panni di Bob Dylan

Se sei appassionato di musica e film biografici, non puoi perderti "A Complete Unknown" in Blu-ray. Timothée Chalamet si trasforma in modo sorprendente nel leggendario Bob Dylan, regalando una performance intensa e autentica. Con la magistrale regia di James Mangold e la qualità tecnica del prodotto Eagle, questa versione homevideo porta sullo schermo tutta la magia e la profondità di un'icona musicale. Un must per gli amanti dei capolavori biografici...

Il biopic sul leggendario Bob Dylan è arrivato in homevideo con il blu-ray Eagle, un prodotto tecnicamente ottimo che permette di apprezzare ancora di più la prova di Timothée Chalamet. James Mangold aveva già dimostrato di saperci fare con i biopic musicali, quando vent'anni fa aveva raccontato Johnny Cash in Walk The Line - Quando l'amore brucia l'anima. Adesso il regista si è cimentato nuovamente con successo nel genere, e in A Complete Unknown ha raccontato un pezzo della vita del leggendario Bob Dylan, i suoi anni formativi dal suo arrivo appena diciannovenne a New York nel 1961 fino alla sua controversa esibizione elettrica al Newport Folk Festival del 1965, anche attraverso le sue relazioni personali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - A Complete Unknown: in blu-ray Timothée Chalamet è ancora più convincente nei panni di Bob Dylan

