A che ora la semifinale di Jannik Sinner al Roland Garros | programma data avversario tv streaming

Non perdere l’attesa semifinale di Jannik Sinner al Roland Garros 2025, venerdì 6 giugno! Dopo aver dominato i quarti di finale, l’altoatesino si prepara a sfidare un avversario di livello in una partita che promette emozioni da cardiopalma. Qual è l’orario, come seguire la diretta e dove sintonizzarsi? Restate con noi, perché scoprirlo sarà il primo passo verso un possibile storico traguardo.

Venerdì 6 giugno Jannik Sinner scenderà sul campo del Philippe Chatrier per affrontare la semifinale del Roland Garros 2025. L’altoatesino (n.1 del mondo) si è imposto nettamente nei quarti di finale contro il kazako Alexander Bublik e, per questo, ha replicato il medesimo risultato dell’anno passato, quando appunto raggiunse il penultimo del Major francese. Una prestazione di grande solidità del pusterese, al cospetto dell’eccentrico e talentuoso Bublik, che ha provato a mettere sul piatto le sue qualità per creare qualche grattacapo al n.1 del ranking. Bravo Sinner a non lasciarsi impressionate, centrando il successo in tre parziali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora la semifinale di Jannik Sinner al Roland Garros: programma, data, avversario, tv, streaming

