A Cesena polemica sui centri estivi docenti esclusi perché a luglio non lavorano La posizione del Comune | Priorità a chi lavora Ira della Gilda | Categoria già vessata

A Cesena infuria la polemica: i figli degli insegnanti non possono accedere ai centri estivi, sollevando un acceso dibattito. L’Assessora alla Scuola, Maria Elena Baredi, giustifica la scelta con l’assenza dei docenti "effettivamente in servizio" a luglio. Ma la Gilda degli Insegnanti non ci sta e parla di una categoria già vessata. Questo caso mette in luce un tema cruciale: il supporto alle famiglie nella gestione del tempo estivo. Un’occasione

Il Comune di Cesena ha negato l'accesso ai centri estivi ai figli degli insegnanti. Scoppia la polemica. In un comunicato stampa, l'Assessora alla Scuola Maria Elena Baredi ha difeso la decisione spiegando che i docenti non risultano "effettivamente in servizio" durante le vacanze estive, mentre la Gilda degli Insegnanti denuncia una vera e propria discriminazione verso una categoria già penalizzata. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Asilo estivo non accoglie i figli dei docenti: “Gli insegnanti a luglio non lavorano”. La protesta: “Allora va scartato chi è in ferie”

Segnala tecnicadellascuola.it: Il caso è scoppiato: a Cesena un centro estivo non ha accolto il figlio di una docente in quanto “è destinato principalmente alle famiglie in cui entrambi i genitori sono impegnati in attività lavorat ...

Cesena, “mio figlio escluso dal centro estivo perché sono insegnante”. L’assessora replica: “Applicati criteri oggettivi”

Da corriereromagna.it: Il loro bimbo non è stato accolto nel centro estivo, perché sono insegnanti e in quanto tali considerati non al lavoro in luglio. Lo ha segnalato ...

A Cesena un educatore di un centro estivo allontanato perché gay: la parrocchia annulla tutto

Segnala lettera43.it: La vicenda risale ai giorni scorsi e ha generato non poche polemiche ... saltato l’intero centro estivo. Alcuni bambini giocano in un campetto (Getty). Il sindaco di Cesena: «Pensavo che ...