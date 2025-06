A Cervia un Bagnino per amico | il servizio gratuito in spiaggia per disabili su 9 chilometri di costa

a Cervia, un bagnino per amico rende l’estate più accessibile e serena. Questo servizio gratuito su 9 km di costa nasce dall’impegno della Cooperativa Bagnini e del Centro di riabilitazione Fisioequipe, garantendo assistenza speciale a chi desidera godersi il mare senza barriere. Un gesto concreto di inclusione che trasforma la spiaggia in un luogo di libertà e sorrisi per tutti… perché il mare è di tutti.

