A Cava de' Tirreni arriva l’International Street Food | tre giorni di sapori dal mondo in Piazza Gramsci

a cava de’ tirreni arriva l’international street food: tre giorni di sapori autentici da tutto il mondo in piazza gramsci. Cava de’ Tirreni si prepara ad accogliere la nona edizione dell’International Street Food, la più importante manifestazione itinerante dedicata al cibo di strada in Italia. L’appuntamento è da venerdì 6 a domenica 8 giugno, con ingresso gratuito e una proposta gastronomica che trasporterà i visitatori in un viaggio culinario senza confini, rendendo questa festa un’esperienza imperdibile per tutti gli amanti del buon c

Cava de’ Tirreni si prepara ad accogliere la nona edizione dell’International Street Food, la più importante manifestazione itinerante dedicata al cibo di strada in Italia. L’appuntamento è in Piazza Gramsci da venerdì 6 a domenica 8 giugno, con ingresso gratuito e una proposta gastronomica che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - A Cava de' Tirreni arriva l’International Street Food: tre giorni di sapori dal mondo in Piazza Gramsci

Approfondisci con questi articoli

Cava de’ Tirreni, cade nel vuoto all’interno dell’ex inceneritore: grave un 25enne - Una serata di avventura si è trasformata in un incubo a Cava de’ Tirreni, quando un gruppo di giovani ha deciso di esplorare l'ex inceneritore di via Arti e Mestieri.

Segui queste discussioni su X

Tornano in campo le Rappresentative Under 17 e Under 15 Lnd, impegnate questa settimana nel 34° Torneo Internazionale di Cava de' Tirreni. Convocati 4 calciatori protagonisti nella nostra regione. #calciopiu Tweet live su X

Nella pagina #stadium su @Avvenire_Nei di oggi #29maggio La vena «artistica» fra estro e talenti A Cesena il CSI elegge i campioni di Cicloturismo Minivolley CSI Perugia: al PalaBarton in 600 Cava de’ Tirreni e Napoli vincono le regionali di pallav Tweet live su X