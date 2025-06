A Casola la sperimentazione per la gestione del rischio frane

Casola Valsenio si fa pioniera nella lotta contro il rischio frane, grazie al progetto AIMS, cofinanziato dall'Interreg IPA ADRION Programme. Questa iniziativa non solo promette di rivoluzionare la gestione dei dati ambientali, ma segna anche un passo importante nell'integrazione dell'intelligenza artificiale per la sicurezza del territorio. Un esempio concreto di come la tecnologia può aiutarci a proteggere le nostre comunità e l'ambiente. Un trend che merita attenzione!

Casola Valsenio è il comune scelto per la sperimentazione nell’ambito del progetto AIMS cofinanziato nell’ambito dell’Interreg IPA ADRION Programme (2021-2027), nato per sviluppare una piattaforma di gestione dati e testare sistemi avanzati, anche con il supporto di modelli di intelligenza artificiale, per il monitoraggio del rischio frane nella regione Adriatico-Ionica. Il progetto AIMS riguarda l’area Adriatico-Ionica particolarmente vulnerabile ai fenomeni franosi. Per monitorarla oltre a Casola Valsenio, sono stati individuati un sito nei pressi di Ancona e sei dall’altra parte dell’Adriatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Casola la sperimentazione per la gestione del rischio frane

