A Casalnuovo l’agonismo incontra la mente in arrivo lo Sport Coaching Day

Il 11 giugno 2025, Casalnuovo di Napoli diventerà il palcoscenico del “Sport Coaching Day”, un evento che promette di rivoluzionare il modo di vivere lo sport. In un'epoca in cui il benessere mentale è sempre più al centro dell'attenzione, scopriremo quanto la mente possa influenzare le performance atletiche. Non perdere l'occasione di esplorare questa sinergia tra corpo e mente: potrebbe essere il segreto per raggiungere traguardi insperati!

C'è una nuova frontiera nello sport e passa per la mente. Mercoledì 11 giugno 2025, dalle ore 18 alle 20, la città di Casalnuovo di Napoli ospiterà un evento inedito, capace di coniugare allenamento fisico e crescita personale: "Sport Coaching Day – Quanto incide la mente sulla performance?".

C'è una nuova frontiera nello sport e passa per la mente. Mercoledì 11 giugno 2025, dalle ore 18 alle 20, la città di Casalnuovo di Napoli ospiterà un evento inedito, capace di coniugare allenamento fisico e crescita personale