A Caracalla un duetto con Renato Zero Il sogno di Alex Britti

Preparati a un'indimenticabile notte di musica e emozioni: Alex Britti continua il suo viaggio tra passato e presente con il progetto «Feat.Pop», reinterpretando brani iconici in collaborazione con grandi artisti. Dopo duetti con Marco Mengoni e Clementino, il concerto del 22 giugno alle Terme di Caracalla promette di essere un evento imperdibile, dove la passione per la musica si trasformerà in magia pura. Non perdere questa straordinaria occasione di vivere lo spettacolo dal vivo...