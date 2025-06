A Bper l' ok di Consob per l' offerta su Banca Popolare di Sondrio | si parte il 16 giugno

Con l’ok della Consob, si apre un nuovo capitolo per Bper Banca e la Banca Popolare di Sondrio. L’offerta pubblica di scambio volontaria, che partirà il 16 giugno, rappresenta un passo importante verso una possibile fusione strategica. Dopo le approvazioni preliminari, ora è il momento di scoprire come questa operazione plasmerà il futuro del settore bancario italiano, offrendo opportunità e sfide da non perdere.

Via libera della Consob alla documentazione relativa all’offerta pubblica di scambio (Ops) volontaria lanciata da Bper Banca sulla totalità delle azioni della Banca Popolare di Sondrio, al netto di quelle già detenute dall’istituto modenese. L’approvazione - che fa seguito a quelle ottenute da. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - A Bper l'ok di Consob per l'offerta su Banca Popolare di Sondrio: si parte il 16 giugno

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La Consob sospende l’Ops di Orcel su Bpm. Spunta l’ipotesi Bper - La Consob ha sospeso l’OPA di Orcel su BPM, con l’ipotesi BPER pronta a emergere. Intanto, Unicredit ha chiesto di riaprire il Golden Power.

Segui queste discussioni su X

Bper, ok Consob all’Ops su Popolare di Sondrio: al via il 16 giugno https://ilsole24ore.com/art/bper-ok-consob-all-ops-popolare-sondrio-via-16-giugno-AHSdFK6?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1749059352 Tweet live su X

Stop di 30 giorni della Consob all'Ops su Bpm. Unicredit ha presentato istanza per riaprire il golden power. Possibili anche mosse su Bper. di Nino Sunseri Tweet live su X

OPA Generali su Cattolica: perché è una sconfitta per tutti