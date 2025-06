A 3 anni rapita a Milano e nascosta in Spagna per 9 anni sotto falso nome Arrestata la madre il ruolo della nonna e il compagno

Una storia che sembra uscita da un film, ma è realtà: una bambina di 3 anni rapita a Milano e tenuta nascosta in Spagna per ben 9 anni. Oggi, a 14 anni, la giovane torna a vedere la luce della verità. L’arresto della madre e del compagno segna solo l'inizio di un processo complesso. Questo caso solleva interrogativi inquietanti sulla protezione dei minori e le dinamiche familiari. Una riflessione necessaria sulla sicurezza dei più vulnerabili.

Aveva appena 3 anni quando la madre l’ha rapita da Milano per portarla in Spagna. Oggi quella bambina ha 14 anni e sua madre è stata arrestata assieme al suo compagno e altre due persone per sequestro di persona. La donna e il suo compagno sono ora in carcere. Le accuse sono sequestro di persona aggravato e sottrazione internazionale di minore. La bambina rapita dopo l’affidamento al Comune. La bambina era stata affidata al Comune dal tribunale di Milano tra il 2013 e il 2014. La madre però non aveva accettato quella decisione dei giudici. Aveva quindi deciso di sequestrare la figlia e nasconderla in Spagna sotto falso nome. 🔗 Leggi su Open.online