6 Fiumi per 70 mulini presentazione del libro alla Libreria Pangea

Vieni a scoprire le storie affascinanti dei fiumi di risorgiva e dei mulini che li hanno attraversati nel tempo. Venerdì 6 giugno alle 18, presso la Libreria Pangea, Mauro Scroccaro e il fotografo Giorgio Bombieri ti guideranno in un viaggio tra storia, natura e cultura con il loro libro “6 Fiumi per 70 Mulini”. Un’occasione unica per immergersi nel passato e conoscere il patrimonio idrico delle province di Padova, Treviso e Venezia…

Venerdì 6 giugno alle ore 18 alla Libreria Pangea in via San Martino e Solferino 106 Mauro Scroccaro e il fotografo Giorgio Bombieri presentano “6 Fiumi per 70 mulini. Usi e gestione dei fiumi di risorgiva nella storia nelle provincie di Padova, Treviso, Venezia" (Cooperativa La Città del Sole. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - “6 Fiumi per 70 mulini", presentazione del libro alla Libreria Pangea

Leggi anche questi approfondimenti

Fiumi, inaugurata la cassa di espansione del Canale dei Mulini a Castel Bolognese - Inaugurata a Castel Bolognese, la cassa di espansione del Canale dei Mulini rafforza la prevenzione delle alluvioni.

Segui queste discussioni su X

Entra in funzione la nuova cassa di espansione del Canale dei Mulini a Castel Bolognese Tweet live su X