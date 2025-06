5Stelle di vaffa in vaffa per il simbolo Conte sfida Grillo | I miei avvocati non hanno mai perso una causa

In un clima di tensione e sfide legali, Giuseppe Conte si difende con parole ferme e calcolate, ribadendo che le questioni giudiziarie non sono il suo campo. Mentre lo staff di Beppe Grillo minaccia di riprendersi il simbolo dei 5 Stelle, l’ex premier risponde lasciando intendere che la sua priorità è la politica, e che le sue battaglie sono altre. La guerra tra ex alleati si infiamma: scopriamo cosa c’è dietro questa intricata vicenda.

“Non è una questione che mi riguarda, io mi occupo di politica. Le questioni giudiziarie le trattano i miei avvocati e fin qui con me non hanno mai perso una causa”. Poche parole ma ben piazzate. Giuseppe Conte risponde così, a distanza, alla guerra annunciata dallo staff di Beppe Grillo per riappropriarsi del nome e del simbolo della sua creatura fondata con Gianroberto Casaleggio. Conte sfida Grillo: i miei legali non hanno mai perso una causa. I legali del comico genovese sarebbero pronti alla pugna perchĂ© la piena titolaritĂ del simbolo pentastellato torni alla sua associazione di Genova, che ne detiene la proprietĂ . 🔗 Leggi su Secoloditalia.it