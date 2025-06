5 Giugno | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 5 giugno si apre con un cielo ricco di storia, tradizioni e mistero, segnato dalla luce della luna gibbosa crescente e dalla memoria di San Bonifacio, santo del giorno. È un’occasione per scoprire cosa riserva questo particolare giorno, tra oroscopo, antichi proverbi e avvenimenti mondiali. Preparatevi a immergervi in un viaggio tra passato e presente: perché ogni giorno porta con sé un pezzo di vita e di leggenda da scoprire.

Il 5 giugno è il 156° giorno del calendario gregoriano. Mancano 209 giorni alla fine dell’anno. Fase lunare: Gibbosa crescente Santo del giorno: San Bonifacio, vescovo e martire Proverbio del giorno: In giugno, o in bene o in male c'è sempre un temporale Oggi è: Giornata mondiale. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - 5 Giugno | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno

