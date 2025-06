4 giugno | la Madonna del Divino Amore salvò Roma da un bagno di sangue

Il 4 giugno segna una data cruciale nella storia di Roma, quando la Madonna del Divino Amore intervenne per salvare la città da un potenziale bagno di sangue. Questo evento non è solo un momento di devozione religiosa, ma un simbolo della resilienza e della speranza che caratterizzano la Capitale. Il santuario di Castel di Leva, custode dell'iconico legame tra fede e protezione, continua ad attrarre fedeli e visitatori, incarnando un trend sempre più forte verso la ricerca di spiritualità in tempi turbolenti

Il legame straordinario tra Roma e la Madonna del Divino Amore si è saldato grazie alla speciale protezione della Vergine sulla Città eterna. A Roma, in località Castel di Leva, sorge il santuario del Divino Amore. Al suo interno si venera un’icona della Madonna con il Bambino. A sovrastare le due figure troviamo la colomba. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - 4 giugno: la Madonna del Divino Amore salvò Roma da un bagno di sangue

3 giugno: la Madonna della Lettera è legata a diversi fatti mistici e miracoli - Il 3 giugno si celebra la Madonna della Lettera, simbolo di miracoli e messaggi divini che uniscono fede e storia.

