28 Anni Dopo | Danny Boyle svela quando apparirà Cillian Murphy nella nuova trilogia

Danny Boyle torna a far parlare di sé con la sua nuova trilogia, ma i fan di Cillian Murphy dovranno pazientare. Il regista ha rivelato che l’attore non sarà nel primo capitolo, "28 Anni Dopo", alimentando le aspettative per il suo ingresso nei film successivi. Questo progetto si inserisce in un trend di revival cinematografico, dove i classici tornano sul grande schermo. Riuscirà Murphy a sorprendere come ai tempi di "28 Giorni Dopo"?

Il regista Danny Boyle ha chiarito definitivamente il suo progetto per il coinvolgimento di Cillian Murphy, interprete di Jim, nella trilogia che prende il via con 28 Anni Dopo. Cillian Murphy non apparirà nel film 28 anni dopo, in arrivo nelle sale di tutto il mondo, ma il regista Danny Boyle ha svelato i dettagli del suo coinvolgimento nella nuova trilogia. Il filmmaker, intervistato da IGN, ha posto fine alle continue supposizioni da parte dei fan che da tempo si chiedono se il premio Oscar apparirà nel nuovo sequel di 28 Giorni Dopo. Le rivelazioni del regista Danny Boyle, parlando del franchise durante la recente intervista, ha infatti spiegato che Cillian Murphy non sarà tra gli interpreti di 28 Anni Dopo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - 28 Anni Dopo: Danny Boyle svela quando apparirà Cillian Murphy nella nuova trilogia

28 anni dopo, che ne è stato dei superstiti di Cillian Murphy e Naomie Harris? Danny Boyle: "Non posso dirlo"

Secondo msn.com: Il regista di "28 anni dopo", Danny Boyle, prova a rivelare il destino dei sopravvissuti originali interpretati da Cillian Murphy e Naomie Harris, sebbene introduca un gruppo di sopravvissuti completa ...

28 anni dopo, 28 minuti dopo! Le reazioni della stampa alla prima parte del film

Secondo cinema.everyeye.it: Il regista Danny Boyle ha promesso che 28 anni dopo sarà un film inaspettato e sorprendente, ma senza dubbio sorprendente è stato l'evento di anteprima organizzato da Sony Pictures in queste ore per ...