28 Anni Dopo | ci sarà Cillian Murphy? Il regista conferma ma c’è un trucco

Cillian Murphy tornerà davvero nell’universo di 28 Giorni Dopo? La risposta è sì, ma non dove e quando i fan si aspettano. A fare chiarezza è stato Danny Boyle, regista dei primi due film ( 28 Giorni Dopo, 28 Settimane Dopo ) e del nuovo 28 Anni Dopo, in arrivo nelle sale italiane il 18 giugno 2025. Cillian Murphy non sarà in 28 Anni Dopo, ma nel sequel. Da tempo circolavano voci sul ritorno di Murphy nel ruolo di Jim, protagonista del primo film del 2002. Ora è ufficiale: Murphy apparirà nel secondo capitolo della nuova trilogia, intitolato 28 Anni Dopo: The Bone Temple, previsto per il 2026. A rivelarlo è lo stesso Boyle in un’intervista a Business Insider. 🔗 Leggi su Nerdpool.it