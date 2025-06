24enne trovato a Bari con 207 dosi di cocaina in auto in quali parti del mezzo le aveva nascoste

Un 24enne è stato arrestato a Bari con 207 dosi di cocaina nascoste in modo ingegnoso nella sua auto. Questo episodio mette in luce un fenomeno allarmante: il traffico di droga continua a prosperare, anche tra i più giovani. Le modalità di occultamento sono sempre più astute, rivelando sfide per le forze dell’ordine. Un invito a riflettere sull'urgenza di strategie efficaci per combattere questa crisi!

Un giovane di 24 anni è stato arrestato a Bari per detenzione di droga. Trovate 207 dosi di cocaina nascoste nella sua auto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - 24enne trovato a Bari con 207 dosi di cocaina in auto, in quali parti del mezzo le aveva nascoste

Segui queste discussioni su X

È stata aperta un’indagine per omicidio in relazione alla morte di un uomo di 59 anni, originario di Aosta, trovato senza vita nel suo appartamento – in via Zanolini – a Bologna... Tweet live su X

#Tragedia a Vicalvi, trovato privo di vita in un pozzo #Vicalvi scossa da una tragica scoperta: un uomo di 88 anni, è stato trovato privo di vita | http://tg24.info | https://tg24.info/tragedia-a-vicalvi-trovato-privo-di-vita-in-un-pozzo/?utm_source=twitter&utm_medium Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

24enne trovato a Bari con 207 dosi di cocaina in auto, in quali parti del mezzo le aveva nascoste

Secondo virgilio.it: Un giovane di 24 anni è stato arrestato a Bari per detenzione di droga. Trovate 207 dosi di cocaina nascoste nella sua auto.

Bari, 207 dosi di cocaina nascoste nella fodera di un sedile e nel cofano dell'auto: arrestato incensurato

Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it: Un giovane di origine rumeno di 24 anni, senza precedenti penali, è stato arrestato nei giorni scorsi dalla Polizia a Bari perché trovato in possesso di 207 dosi di cocaina. Il ritrovamento è avvenuto ...

In auto con 207 dosi di cocaina, ai domiciliari un 24enne incensurato

Come scrive informatissimo.net: Bari, arrestato un 24enne incensurato trovato con 207 dosi di cocaina nascoste in auto. La droga era nel sedile e nel cofano. Il giovane è finito ai domiciliari.