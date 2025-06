23enne con problemi psichiatrici rinchiuso in Albania e rimpatriato in Algeria Interrogazione Pd a Piantedosi

Il caso del giovane algerino, rinchiuso in Albania a causa di problemi psichiatrici e successivamente rimpatriato in Algeria, solleva interrogativi importanti sulla gestione delle crisi umanitarie e delle procedure di espulsione. Mentre il ministro Piantedosi celebra i rimpatri come successi, si aprono spazi di riflessione sulle condizioni di tutela e sulla sensibilità necessaria in situazioni così delicate. La prossima audizione parlamentare sarà decisiva per fare chiarezza e garantire il rispetto dei diritti umani.