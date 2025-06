200 mm di pioggia in poche ore | chi rischia l’alluvione

Un diluvio di 200 mm in poche ore: l'allerta è massima! Le tempeste sempre più intense, dovute ai cambiamenti climatici, mettono a rischio fiumi e corsi d'acqua nel Nord Italia. È fondamentale prestare attenzione alle zone vulnerabili, dove il pericolo di alluvioni lampo è imminente. Preparati e informati: la natura ci sta lanciando un chiaro segnale. Non sottovalutare la situazione!

Massima attenzione soprattutto a fiumi e corsi d'acqua nelle prossime ore per il rischio di alluvioni lampo in alcune zone ristrette del Nord: ecco quali e quanta pioggia è prevista.

Forlì, forte nubifragio nella notte: in poche ore è caduta la pioggia di un mese - Un violento nubifragio durante la notte ha scaricato in poche ore la pioggia di un intero mese su Forlì, causando allagamenti nei quartieri di Ca' Ossi, San Martino in Strada, Vecchiazzano e Ronco.

?Esondazioni di piccoli rii nel comune di Bricherasio (TO). Foto di Antonella e Tiziana per Centro Meteo Piemonte CMP. Nel Pinerolese superati i 100 mm di pioggia in poche ore. Tweet live su X

Sono bastate poche ore di pioggia moderata per far precipitare a valle tonnellate di fango, pietre e destriti che hanno riproposto le immagini di alcuni anni fa Tweet live su X

200 mm di pioggia in poche ore: chi rischia l’alluvione

Meteo Avviso: Supercelle e rischio Alluvioni, in arrivo fino a 200 mm di Pioggia in poche ore

Meteo Avviso: Supercelle e rischio Alluvioni Lampo, in arrivo fino a 200 mm di Pioggia in poche ore

