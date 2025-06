13 settimane senza scuola | le regole per la sopravvivenza estiva dei genitori secondo la psicologa dell' età evolutiva

L'estate è un momento di svago, ma per i genitori può facilmente diventare una corsa ad ostacoli! Con 13 settimane senza scuola, la sfida è trovare il giusto equilibrio tra lavoro e gestione dei piccoli. La psicologa dell’età evolutiva offre preziosi consigli per affrontare questa maratona estiva. Scopri come trasformare lo stress in opportunità di crescita e divertimento per tutta la famiglia, con strategie pratiche e intuitive!

Tra lavoro, figli da gestire e compiti a casa, per moltissimi genitori l’estate si trasforma spesso in una maratona logistica e mentale. Come uscirne (più o meno) indenni? Ecco alcuni consigli della psicologa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - 13 settimane senza scuola: le regole per la «sopravvivenza estiva» dei genitori secondo la psicologa dell'età evolutiva

