10eLotto super vincita a Follonica | 50mila euro

Follonica festeggia una straordinaria vincita da 50.001 euro al 10eLotto! Un fortunato giocatore ha colto al volo l’occasione, azzeccando un ‘6’ nella modalità Istantanea. Questo non è solo un successo personale, ma un segnale del crescente interesse per i giochi d’azzardo, che continua a coinvolgere sempre più appassionati in tutto il Paese. Chissà quanti sogni potranno realizzarsi grazie a questa fortuna!

Follonica, 4 giugno 2025 – Follonica baciata dalla fortuna. Un giocatore ha centrato una vincita da 50.001 euro al 10eLotto. La vincita è arrivata con un ‘6’ nella modalità Istantanea: i sei numeri fortunati si sono rivelati vincenti. A renderlo noto è Agimeg, l’agenzia giornalistica sul Mercato del Gioco. Le ultime estrazioni del 10eLotto si sono rivelate particolarmente generose con gli appassionati con diverse super vincite. Altrettante sono infatti avvenute a San Salvo, in provincia di Chiesti, dove un fortunato giovatore – fa sapere Agimeg – ha centrato 9 numeri su 10 con la modalità Frequente, giocando appena 4 euro e portando a casa 50. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 10eLotto, super vincita a Follonica: 50mila euro

