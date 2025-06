10eLotto fortunato | doppietta da 20mila euro in Trentino Alto Adige

Il 10eLotto continua a regalare emozioni in Trentino Alto Adige, con una doppietta da 20mila euro che illumina il weekend! San Candido e Dro festeggiano i loro vincitori, confermando l'inarrestabile voglia di fortuna che attraversa l'Italia. Questo successo non è solo un colpo di fortuna, ma un chiaro segnale di quanto il gioco stia diventando un fenomeno di socialità e aggregazione. Chi sarà il prossimo fortunato?

Esulta sia il Trentino che l’Alto Adige grazie al 10eLotto. Un’esultanza dettata da una doppietta da 20mila euro nel concorso di sabato 31 maggio: centrati 15mila euro a San Candido, con un “4” Oro realizzato in un punto vendita di piazza San Michele. Vinti 5mila euro, invece a Dro, grazie a. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - 10eLotto fortunato: doppietta da 20mila euro in Trentino Alto Adige

