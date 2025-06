10 film da vedere a giugno al cinema da F1 con Brad Pitt a 28 anni dopo

Giugno si preannuncia esplosivo al cinema! Tra le pellicole da non perdere, spicca F1, il film che unisce adrenalina e passione per la velocità, con Brad Pitt nei panni di un pilota leggendario. È un’ottima occasione per riscoprire l’amore per le corse, in un periodo in cui l'interesse per la Formula 1 è alle stelle. Non perdere il mix di azione e nostalgia che solo il grande schermo sa offrire!

L’adrenalina è il carburante di tanti film da vedere al cinema a giugno. Si parte con Ballerina, lo spin-off dell’action John Wick, con protagonista Ana de Armas, e Karate Kid: Legends, nuovo capitolo della saga infinita, nata negli anni ’80 con Ralph Macchio. Il film più atteso però è F1, prodotto da Lewis Hamilton, diretto da Joseph Kosinski ( Top Gun: Maverick ) e interpretato da Brad Pitt, nei panni di un pilota che tenta il riscatto. Per i fan di Lars Von Trier tornano al cinema Dogville, Le onde del destino e Dancer in the Dark. La casa di Topolino invece punta sul nuovo cartoon Elio. I 10 film da vedere al cinema a giugno 2025. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - 10 film da vedere a giugno al cinema, da F1 con Brad Pitt a 28 anni dopo

