10 anni da record per un Napoli sempre più al top

... squadra partenopea non è solo un trofeo, ma una vera e propria rivoluzione calcistica. Con una crescita esponenziale, il Napoli si conferma tra le grandi d’Europa, attirando l’attenzione di tifosi e investitori. Questo decennio d’oro non è solo il risultato di talento in campo, ma anche di una strategia vincente che punta su giovani promesse e un progetto solido. Il futuro è azzurro e la passione è pronta a esplodere!

I numeri non dicono bugie. I numeri parlano chiaro. E i numeri dicono che negli ultimi 10 anni il Napoli ha scalato ogni tipo di classifica. I numeri dimostrano che quello vinto dalla. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - 10 anni da record per un Napoli sempre più al top

Approfondisci con questi articoli

Maria e Filomena, amiche da record: 201 anni in due - Maria e Filomena, due amiche straordinarie, celebrano insieme un traguardo eccezionale: 201 anni in due! La festa a Villa Gerini ha reso omaggio a queste due donne, che hanno raggiunto il secolo di vita e oltre.

Segui queste discussioni su X

RASSEGNA - Il Mattino: "Il Napoli re del calcio, dieci anni di record: dal 2015 due scudetti e 781 punti, secondo soltanto alla Juventus" https://ift.tt/pd2Dgfo Tweet live su X

Simone Inzaghi diventa l’allenatore più pagato al mondo con 25 milioni di € all’anno dall’Al Ahli. Sorpassa Guardiola che deteneva il record da 9 anni dal suo arrivo al Manchester City, con 23 milioni di € Tweet live su X

Il record negativo dell’Italia, non vince la #Champions dal 2010, non erano mai passati così tanti anni La Stampa ricorda che negli ultimi 40 anni non era mai successo che nessuna squadra italiana vincesse la Champions da così tanto tempo Tweet live su X

Aggiornamenti pubblicati da altri media

10 anni da record per un Napoli sempre più al top

Come scrive ilmattino.it: I numeri non dicono bugie. I numeri parlano chiaro. E i numeri dicono che negli ultimi 10 anni il Napoli ha scalato ogni tipo di classifica. I numeri dimostrano che quello vinto dalla squadra ...

I 5 Napoli-Juventus più emozionanti negli ultimi 10 anni: da Higuain “traditore” allo show di Osimhen e Kvara

calciomercato.it scrive: Quella del dicembre del 2017 è una delle poche vittorie che la Juventus ha ottenuto in casa del Napoli negli ultimi 10 anni. Sono state, infatti, solamente 2 le volte in cui i bianconeri sono ...

Napoli, scudetto vicino: scricchiola un record della serie A che dura da 75 anni!

Scrive corrieredellosport.it: La cavalcata del Napoli potrebbe riscrivere diversi ... non ci è riuscito nessuno C'è un record che dura da 75 anni e che nessuno è riuscito a superare, ma soltanto ad eguagliare.