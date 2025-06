? Sky TG24 Live In Milano 2025! ? | DIRETTA Teatro Dal Verme Milano su Sky TG24 e Sky Sport 251

Milano si prepara a un evento imperdibile: il 3 e 4 giugno, Sky Italia trasmetterà in diretta dal Teatro Dal Verme incontri che esplorano i grandi cambiamenti della nostra società. In un'epoca in cui il dialogo e la consapevolezza sono più necessari che mai, questa iniziativa si pone l'obiettivo di valorizzare le differenze e promuovere una reale inclusione. Un'occasione unica per riflettere sul presente e costruire un futuro migliore!

Raccontare i grandi cambiamenti in atto, promuovere lo scambio di idee e il dialogo, analizzare il presente per guardare al futuro di una società più consapevole, realmente inclusiva e capace di valorizzare le differenze. Con questo spirito Sky Italia organizza due giorni di incontri e approfondimenti che il 3 e 4 giugno vedranno il Teatro Dal Verme di Milano trasformarsi in un set. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - ? Sky TG24 Live In Milano 2025! ? | DIRETTA Teatro Dal Verme Milano su Sky TG24 e Sky Sport 251

Sky Inclusion Days e Sky TG24 Live In Milano: due giorni per cambiare il futuro tra dialogo e diversità - Sky Italia presenta "Sky Inclusion Days" e "Sky TG24 Live" a Milano, due giornate dedicate al cambiamento sociale e alla promozione del dialogo.

Al Teatro Dal Verme, con il patrocinio del Comune di Milano, la terza edizione dell’evento Sky che porta in diretta i valori del rispetto e della collaborazione e promuove l’ascolto reciproco di storie ed esperienze diverse, tra reale e digitale per diffondere il cam Tweet live su X

Aprono la giornata degli #SkyInclusionDays Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion and Bigger Picture Sky Italia e Gaia Romani, Assessora al Decentramento, Quartieri e Partecipazione, Servizi Civici e Generali del Comune di #Milano Tweet live su X

