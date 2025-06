Zheng penalizzata contro Sabalenka da una svista pesante che può capitare solo al Roland Garros

La sconfitta di Zheng contro Sabalenka al Roland Garros è un esempio di come anche i migliori possano essere colpiti da errori arbitrali. In un torneo dove la pressione è alle stelle e ogni punto conta, situazioni del genere possono cambiare il corso di una partita. Questo episodio riaccende il dibattito sulle tecnologie nel tennis: basterà la VAR per evitare che simili ingiustizie si ripetano? La lotta per la giustizia sportiva è appena cominciata!

Aryna Sabalenka ha battuto ancora Zheng a Parigi. La cinese ha dovuto fare i conti anche con una brutta svista arbitrale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

