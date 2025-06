Zhang fa emozionare | Inzaghi dono di Dio! Il mio mister grazie

L’addio di Simone Inzaghi segna una pagina importante nella storia dell'Inter, e le parole di Steven Zhang hanno toccato il cuore di tutti. "Mister, ti ho sempre detto..." è solo l’inizio di un messaggio carico di emozione e riconoscenza. In un calcio che cambia rapidamente, questi legami umani ci ricordano quanto sia fondamentale il valore delle persone. Un gesto semplice che unisce un intero popolo nerazzurro nell'affetto e nel rispetto.

Zhang si commuove e fa commuovere tutto il mondo Inter nel salutare Simone Inzaghi. L’allenatore piacentino ha lasciato il club. IL BELLISSIMO MESSAGGIO DI STEVEN ZHANG – L’addio di Simone Inzaghi è stato salutato anche dall’ex presidente cinese. Bellissimo e toccante il post su Instagram di Zhang. Ecco cos’ha scritto: « Mister, ti ho sempre detto che averti portato all’Inter è stato per me un dono di Dio. Una persona con così tanto valore nel cuore, che vince tanto in campo e che ha sempre trattato tutti con gentilezza. Mi hai aiutato, e hai aiutato la mia Inter in un momento difficile, e sei sempre stato al mio fianco. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Zhang fa emozionare: «Inzaghi dono di Dio! Il mio mister, grazie»

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tic tac Inter | si decide il futuro di Inzaghi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Zhang fa emozionare: «Inzaghi dono di Dio! Il mio mister, grazie»

inter-news.it scrive: Zhang si commuove e fa commuovere tutto il mondo Inter nel salutare Simone Inzaghi. L'allenatore piacentino ha lasciato il club. IL BELLISSIMO MESSAGGIO - Leggi su Inter-News ...

Pagina 2 | Champions, Inzaghi: Torneremo in finale. Zhang: Inter seconda a nessuno

Come scrive tuttosport.com: Inter, Inzaghi: "Siamo stati perfetti" Il tecnico ... La finale è stata commentata anche da Zhang: "Fa parte del calcio vincere e perdere, bisogna comunque complimentarsi ed esplicitare tutto ...

Zhang carica i suoi: Scudetto a tutti i costi. E Inzaghi non fa turnover

Secondo sportmediaset.mediaset.it: Solo la Juve tiene il passo 2 punti dietro. Inzaghi, insomma, guida una schiacciasassi ed è per questo che Zhang non ha intenzione di vedersi sfuggire il tricolore 2023/24.