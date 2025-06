Zenga | Inzaghi? Nel calcio si sottolineano sempre le cose negative

Walter Zenga rompe il silenzio e si schiera con Simone Inzaghi, sottolineando come spesso nel calcio si evidenzino solo le ombre. In un momento cruciale per il tecnico dell’Inter, l'ex portiere invita a guardare oltre le critiche. Il supporto di Zenga potrebbe essere un segnale per i tifosi: è tempo di riconoscere i successi e non solo le difficoltà . Riuscirà Inzaghi a trasformare questa pressione in opportunità ?

FUTURO INZAGHI – A Sky Sport, Walter Zenga si è espresso così sul tecnico dell'Inter che tra poche ore comunicherà la sua decisione al club. Queste le sue parole: « Nel calcio si sottolineano sempre le cose negative. I successi vengono messi da parte e si pensano alle sconfitte, come in questo caso. Bisogna vedere da dov'è partito, il percorso è fatto, la crescita di una squadra e di una società esponenziale che ha fatto mercato con molte difficoltà. Sarà una decisione che prenderà familiarmente con moglie e figli in casa ».

