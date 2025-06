Zenga amaro | Perdere una finale con 5 gol di scarto è una cosa che ti resta per tutta la vita

Walter Zenga, icona dell’Inter, ha espresso il suo dolore per la sconfitta nella finale di Champions League contro il PSG, un 5-0 che segna indelebilmente la storia del club. Questa batosta fa eco a un trend più ampio nel calcio: le aspettative crescenti dei tifosi e la pressione sui grandi team. La resilienza sarà la chiave per risollevarsi, ma quel punteggio resterà nel cuore dei supporters. Come reagirà l'Inter?

L'ex portiere dell'Inter, Walter Zenga, ha voluto dire la sua sulla pesante sconfitta dei nerazzurri in finale di Champions League contro il PSG. Intervenuto ai microfoni di Tv8, Walter Zenga è tornato sul tasto più dolente in casa Inter in questi giorni: la finale di Champions League persa contro il PSG per 5 a 0. All'Allianz Arena di Monaco di Baviera si sono infranti i sogni europei della squadra di Simone Inzaghi, che si è sciolta al sole dopo pochi minuti sotto i colpi dei ragazzi terribili di Luis Enrique. Questo il commento e l'analisi dell'ex portiere e allenatore. SULLA SCONFITTA DELL'INTER IN FINALE DI CHAMPIONS CONTRO IL PSG – « Non c'è stata partita, l'Inter non è mai stata presente, è arrivata al match completamente cotta.

