Zelensky pronto a incontrare Putin e Trump in Turchia

Zelensky si prepara a un incontro storico in Turchia con Putin e Trump, un momento cruciale che potrebbe ridefinire gli equilibri geopolitici. In un contesto globale sempre più teso, questa apertura al dialogo sottolinea la ricerca di soluzioni pacifiche. Riusciranno i leader a trovare un terreno comune? Segui gli sviluppi di una trattativa che potrebbe cambiare il futuro dell'Europa e oltre. Non perdere l'occasione di scoprire come si evolve la situazione!

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto pronto a incontrare il presidente russo Vladimir Putin e il presidente americano Donald Trump in Turchia.

Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

