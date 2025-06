Zappi e Rocchi | Basta simulatori e panchine ostili E cambia la regola sul doppio tocco dei rigori

Zappi e Rocchi alzano la voce: basta con simulatori e panchine ostili nel calcio italiano! La proposta di cambiare la regola sul doppio tocco dei rigori è un segnale forte per modernizzare il gioco. In un'epoca in cui l'integrità sportiva è più che mai sotto i riflettori, questa mossa potrebbe segnare un'importante svolta. Il futuro del calcio italiano si scrive oggi: attenzione a come evolve il nostro amato sport!

Il presidente dell’Aia e il designatore della Can A e B dalla sede della Figc fanno un sunto della stagione appena finita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Zappi e Rocchi: "Basta simulatori e panchine ostili". E cambia la regola sul doppio tocco dei rigori

Altre fonti ne stanno dando notizia

Associato Aia accusa Rocchi,Zappi ‘subito attivata procura Figc’

Riporta msn.com: Sospetto intervento in sala Var. 'No a insinuazioni senza prove' ...

Zappi (AIA) replica a Ranieri: "Rigore correttamente revocato dal VAR"

Scrive msn.com: Il presidente dell'Associazione italiana arbitri Antonio Zappi ha risposto alle proteste ... ha riportato la valutazione data dal designatore Rocchi sull'episodio discusso nella gara del Gewiss ...