Zaccagni potrebbe andare via dalla Lazio il Napoli è uno dei club interessati Pedullà

Mattia Zaccagni, talento della Lazio, potrebbe essere in cerca di nuovi orizzonti. Con la squadra biancoceleste esclusa dalle competizioni europee, il Napoli si fa avanti, pronto a garantirgli palcoscenici che accendono le sue ambizioni. Questo trasferimento non sarebbe solo un cambio di maglia, ma un segnale chiaro: i giocatori vogliono competere ai massimi livelli. Chi avrà la meglio nella corsa per il suo talento? Restate sintonizzati!

La Lazio non è riuscita a qualificarsi ad una competizione europea per la prossima stagione. Di conseguenza, un calciatore come Mattia Zaccagni potrebbe decidere di lasciare il club per seguire ambizioni più alte; su di lui c’è da diversi mesi l’interesse del Napoli. Zaccagni potrebbe andare via dalla Lazio, c’è sempre l’interesse del Napoli. Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà: Mattia Zaccagni è il capitano della Lazio e ha un lungo contratto rinnovato poco più di un anno fa. In diverse occasioni ha manifestato l’intenzione di restare, ma la mancata qualificazione in Europa del club di sicuro può rimescolare le carte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Zaccagni potrebbe andare via dalla Lazio, il Napoli è uno dei club interessati (Pedullà)

