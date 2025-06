Zaccagni al Napoli può accadere davvero | ecco la novità

Il Napoli non si ferma: dopo la conquista dello scudetto, Aurelio De Laurentiis e il suo staff sono pronti a un mercato da protagonisti, con Zaccagni in cima alla lista. Questo potrebbe segnare una nuova era per il club partenopeo, in un contesto di investimenti senza precedenti nel calcio italiano. C'è da chiedersi: il Napoli diventerà il prossimo gigante della Serie A? Non perdere di vista questa storia avvincente!

In casa partenopea, di fatto, bisogna registrare delle novità sulle voci per Zaccagni. Dopo aver vinto lo scudetto ed ottenuto il sì di Conte a restare alla guida del Napoli, di fatto, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna sono pronti ad investire tanti milioni di euro in sede di calciomercato. Basta pensare che il club partenopeo è davvero vicino all’ingaggio da parametro zero di Kevin De Bruyne. Il belga doveva sostenere in questi giorni le visite mediche, ma poi è stato tutto rimandato per questioni burocratiche. Tuttavia, oltre a Kevin De Bruyne, il Napoli vuole prendere anche Mattia Zaccagni della Lazio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Zaccagni al Napoli, può accadere davvero: ecco la novità

Leggi anche Lazio, Zaccagni verso l’addio. Napoli o Juventus: dipende da… Conte | CM.IT - Ombre sul futuro della Lazio si intrecciano con il presente, mentre il tecnico salentino esprime il suo apprezzamento per il numero dieci biancoceleste.

Su questo argomento da altre fonti

Zaccagni al Napoli, può accadere davvero: ecco la novità. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia