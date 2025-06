Yuasa Santoni trionfa in Serie C e si prepara alla sfida in Serie B

La Yuasa Santoni scrive la storia, conquistando la Serie C e lanciandosi verso la Serie B! Mentre la città festeggia in Piazza Umberi, i social esplodono di emozioni e di supporto. Questo trionfo non è solo una vittoria sportiva, ma un simbolo di rinascita e speranza, nel contesto di un calcio che riscopre passione e comunità. E chissà, magari sarà l'inizio di un nuovo ciclo vincente!

Prima di salire nella serata di lunedì sul palco in Piazza Umberi I in occasione dei Festeggiamenti in onore della beata Vergine del Perpetuo soccorso, sono stati i social a raccogliere le emozioni per il trionfo in Serie C della Yuasa Santoni, una sorta di next gen della Yuasa, pronta a giocare il prossimo anno in Serie B. Per primo il deus ex machina della Yuasa ovvero Massimiliano Ortenzi. "Dopo questo successo, ancora di più, il nostro mondo lo immagino proprio così. Un posto dove tutti i nostri ragazzi e ragazze possano sognare e trovare il loro percorso, un posto dove costruire con entusiasmo sia la parola d’ordine, dove si impara dagli errori e si cerca sempre di fare meglio, dove non si fanno drammi se qualcosa va storto, dove però non ci si accontenta mai e si cerca sempre il meglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Yuasa Santoni trionfa in Serie C e si prepara alla sfida in Serie B

Leggi anche Montesi Volley Pesaro vince 3-1 contro Yuasa Santoni: si decide tutto in Gara3 - La Montesi Volley Pesaro si rialza e conquista una vittoria fondamentale contro Yuasa Santoni, chiudendo la partita con un convincente 3-1.

Approfondimenti da altre fonti

Yuasa Santoni trionfa in Serie C e si prepara alla sfida in Serie B

Secondo msn.com: Prima di salire nella serata di lunedì sul palco in Piazza Umberi I in occasione dei Festeggiamenti in onore della beata Vergine del Perpetuo soccorso, sono stati i social a raccogliere le emozioni pe ...

M&G Scuola Pallavolo: Yuasa Santoni trionfa nei playoff e vola in Serie B

Lo riporta msn.com: La Yuasa Santoni vince i playoff di Serie C e conquista la promozione in Serie B. Successo per il coach Delvecchio e il giovane team M&G.

Montesi Volley Pesaro vince 3-1 contro Yuasa Santoni: si decide tutto in Gara3

Si legge su ilrestodelcarlino.it: La Montesi Volley Pesaro pareggia la serie: battuta 3-1 Yuasa Santoni. Sabato si decide tutto in Gara3 La Montesi Volley Pesaro tiene vive le speranze di finale e porta la serie alla decisiva Gara3.